إيران ترد بشدة على تصريحات خالد بن سلمان

في تعليقها على الهجوم العنيف الذي شنه على إيران السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، وصفت الخارجية الإيرانية تصريحاته بأنها "هزلية ومخزية".

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وقالت الوزارة، في بيان أصدرته دائرتها للعلاقات العامة، إن المقال، الذي نشره سابقا السفير السعودي، الشقيق الأصغر لولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، في صحيفة "الشرق الأوسط، وتطرق إلى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "مثير للسخرية ولا يستحق الرد".

واعتبرت الخارجية الإيرانية في البيان، الذي نشر على النسخة الإنجليزية لموقعها، أن "السفير السعودي الناشئ والطامح عليه ألا يراهن على المحاولات المستميتة لزرع الريبة وإثارة الانقسام بين الإيرانيين ومواصلة الحرب النفسية التي أطلقتها جهات مناهضة لإيران بغية إضرار التماسك الداخلي والتلاحم بين الحكومة والشعب والمسؤولين في إيران".

وأشار البيان إلى أن "الشعب الإيراني يعرف جيدا قدراته الكبيرة و مسؤوليه المؤتمنين والمفيدين والمحبين لوطنهم، ولن يولي أبدا الاهتمام لمثل هذه الادعاءات والأكاذيب الجاهلة ومن عمل الهواة والأساليب البالية التي تصاغ عبر مراكزهم للتفكير والمنشورة عبر وسائل الإعلام المناهضة لإيران".

واتهم خالد بن سلمان آل سعود في المقال الذي نشر في صحيفة "الشرق الأوسط" مؤخرا إيران بزعزعة استقرار المنطقة، داعيا لمعاقبتها سياسيا واقتصاديا واتخاذ جميع الخيارات ضدها.

المصدر: الخارجية الإيرانية