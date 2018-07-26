لافرينتييف يشيد بمباحثاته مع مسؤولي لبنان حول عودة النازحين السوريين

أشاد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن السوري، ألكسندر لافرينتييف، بنتائج مباحثات أجراها والوفد المرافق له مع المسؤولين اللبنانيين حول عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

وقال لافرينتييف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن المحادثات "كانت ممتازة". وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "إعادة النازحين مهمة والمطلوب توفير الظروف الملائمة لهذه العودة والحكومة السورية​ مستعدة لقبول من يريدون العودة".

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وأكد لافرينتييف أن "الدعم الدولي مهم لتحقيق العودة ونرى عودة يومية لنازحين ما يدل إلى أن لا تهديدات من قبل الحكومة السورية وهذه إشارة مشجعة".

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وجاءت تصريحات لافرينتييف، عقب لقاء أجراه هو والوفد الروسي الدبلوماسي العسكري بالمقر الرئاسي اللبناني في بعبدا، مع كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب​ نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، يعقوب الصراف، وقادة الأجهزة الأمنية.

وكان الوفد الروسي المكون من 13 مسؤولا، بينهم دبلوماسيون وعسكريون كبار، الذي وصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم، قادما من الأردن، لبحث قضية النازحين السوريين في لبنان مع مسؤولي الجمهورية.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الوفد سيطلع كبار المسؤولين اللبنانيين على المبادرة الروسية المتعلقة بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم والخطوات العملية لذلك.

وكان سعد الحريري أكد، إثر لقاء عقده مع الرئيس عون، أمس الأربعاء، نيتهما بلورة موقف "موحد" إزاء مسألة إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وفي أعقاب القمة التي جمعت مؤخرا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أعلنت موسكو أنها تعد خطة مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن عاشوا فيها قبل بدء النزاع المسلح في وطنهم. فيما أكد مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى أنه سيتم فتح مراكز لاستقبال اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، إضافة إلى إعداد خطط مفصلة لنقل النازحين من الأردن ولبنان وتركيا إلى سوريا.

ووفقا لموسكو فهناك حوالي 30 ألف نازح سوري فقط من أصل مليون شخص يتمنون البقاء في لبنان، فيما ترغب الغالبية الساحقة منهم في العودة إلى ديارها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + صحيفة النشرة