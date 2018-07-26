إدانة عربية لاستهداف الحوثيين ناقلتين سعوديتين

دانت أطراف عربية مختلفة استهداف عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ناقلتي نفط سعوديتين في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة.

وشدد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، في بيان له، على "أن استهداف الناقلتين يعد عملا إرهابيا وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل والحاسم لتأمين خطوط نقل النفط ومحاسبة الحوثيين وداعميهم".

من جانبه، استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين تصرفات الحوثيين، محذرا من أن "اعتداءات أنصار الله المتكررة على السفن العابرة لمضيق باب المندب تؤثر سلبا على أمن الممرات المائية المهمة بالنسبة للتجارة والاقتصاد العالمي وتؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة".

واتهم العثيمين، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، الحوثيين بانتهاج السياسة العدوانية الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في الدول المطلة عليه، قائلا إن "استهداف الناقلات التي تمر من باب المندب لا يعرض الاقتصاد العالمي للخطر فحسب بل ويهدد سلامة طواقم تلك السفن ويلحق أضرارا بالغة بالبيئة البحرية، نتيجة لتسرب كميات كبيرة من النفط".

بدوره، أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على حسابه في "تويتر"، إلى أن هذا الحادث أكد ضرورة "تحرير الحديدة" من الحوثيين، قائلا إن "الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية هو تصرف إرهابي أهوج".

إستهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي، الإعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج و يعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

كما دانت البحرين استهداف الحوثيين للناقلتين، واصفة إياه بأنه "اعتداء جبان وخرق صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديد خطير للملاحة الدولية".

وحذرت المملكة من أن حوادث كهذه تلحق ضررا بالغا بحرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، مطالبة بالتحرك الدولي من أجل التصدي لهذه "الأعمال الإرهابية الخطيرة" لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية.

هذا وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، وطلبت من المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره من أجل "استعادة الشرعية في اليمن والتصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي".

المصدر: وكالات