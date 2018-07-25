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السعودية تعلق جميع شحنات النفط الخام عبر باب المندب

مال وأعمال

السعودية تعلق جميع شحنات النفط الخام عبر باب المندب
Reuters
وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح
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أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء أن بلاده ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب "إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة".

 

وأكد الفالح أن تهديدات الحوثيين على ناقلات النفط الخام "تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وجاء قرار السعودية بتعليق شحنات النفط بعد أن صرح المتحدث الرسمي لـ "التحالف العربي" بأن ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل (البحري) تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام تعرضتا لهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر صباح اليوم بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وأسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، دون وقوع أي إصابات بشرية أو انسكاب للنفط الخام في البحر وسحبت الناقلة المتضررة إلى مرفأ سعودي.

المصدر: واس

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