تظاهرات جديدة في البصرة تتحول إلى اعتصام

تجددت التظاهرات في محافظة البصرة، بجنوب العراق، اليوم الخميس، للمطالبة بإيجاد فرص للعاطلين عن العمل، فيما اعتصم أكثر من ألف مواطن بالقرب من حقل نفط غرب القرنة -2 لذات السبب.

وقال متظاهر يدعى علي فالح خلال اتصال هاتفي مع RT "تظاهرتنا اليوم تطالب بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. حولنا التظاهرة إلى اعتصام لحين تحقيق مطالبنا، ولأن بعض عناصر القوات الأمنية اعتدوا على اثنين من المتظاهرين".

وأضاف "سنبقى في الاعتصام لحين تحقيق العدالة في قضية إصابة اثنين من المتظاهرين، ولحين تحقيق مطالبنا بإيجاد فرص عمل للشباب الذين قضوا سنوات عاطلين عن العمل".

يذكر أن شرارة التظاهرات في العراق بدأت من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من أسبوعين، وقُتل وأصيب واعتقل المئات من المتظاهرين بعد صدامات مع القوات الأمنية العراقية.

المصدر: RT