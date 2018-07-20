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رويترز: مقتل عراقي في تظاهرة عند فرع لمنظمة بدر (فيديو)

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رويترز: مقتل عراقي في تظاهرة عند فرع لمنظمة بدر (فيديو)
facebook.com/www.diwany
الديوانية
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أكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية وطبية مقتل متظاهر برصاص حارس أمن عند فرع لـ "منظمة بدر" شبه العسكرية في العراق.

وذكرت الوكالة أن المتظاهر قتل أثناء محاولات لصد حشود من المحتجين كانت ترشق مقر المنظمة بالحجارة.

وأشارت إلى إصابة شخصين أيضا أثناء تجمع حشود غاضبة خارج المقر المحلي للمنظمة، دون أن تحدد موقعها.

من جهتهم أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع في مدينة الديوانية جنوب غرب العراق، فيما نشر بعضهم مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة إصابة المتظاهر قبل مقتله.

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المصدر: رويترز + نشطاء

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