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"جمعة الحقوق".. تظاهرة موحدة في بغداد والجنوب العراقي

أخبار العالم العربي

Reuters Ahmed Saad
مظاهرة سابقة في بغداد
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تستعد التنسيقيات الجماهيرية في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى، للخروج بتظاهرات موحدة يوم الجمعة المقبل احتجاجا على "سوء" الخدمات و"الفساد" في العراق.

وسميت التظاهرة المقبلة بـ"جمعة الحقوق"، حيث يجري التنسيق بين متظاهري العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية وكذلك محافظات الفرات الأوسط. ومن المتوقع أن يرتفع زخم التظاهرات، بحسب ناشطين عراقيين.

وقال الناشط من محافظة البصرة علي الأسدي الذي يستعد أيضا للمشاركة في التظاهرة المقبلة لـRT "نعمل بالتنسيق مع المحافظات الأخرى لتوحيد تظاهراتنا ومطالبنا، ولسنا بعيدين عن كل ما يجري في بغداد وبقية المحافظات".

وأضاف الأسدي: "نعمل أيضا على خلق علاقة إيجابية مع القوات الأمنية لمنع أي احتكاك يؤدي فيما بعد إلى تصادم وسقوط ضحايا من الطرفين".

وأبلغ ناشطون في بغداد RT أن فريقا منهم سيشكل حاجزا أسموه "سلسلة السلام"، ودوره الوقوف بين المتظاهرين والقوات الأمنية لمنع أي تصادم بينهما.

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المصدر: RT 

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