المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط يصل إلى غزة بعد تصاعد التوتر

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى غزة، اليوم الخميس، وذلك بعد تصاعد التوتر، واستمرار احتجاجات مسيرات العودة.

وتهدف زيارة المبعوث الأممي إلى غزة لتخفيض حدة التوتر، وتهدئة الأوضاع، التي باتت تنبئ باندلاع حرب بين الفصائل الفسطينية وإسرئيل.

ويشهد قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية حوادث توتر متكررة، كان آخرها قصف نفذه الطيران الإسرائيلي على نقطة القطاع أدى إلى مقتل 3 من كتائب القسام مساء أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ميلادينوف يعتزم عقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية في محاولة للتوصل إلى تهدئة في أعقاب التصعيد العسكري في القطاع.

المصدر: وكالات