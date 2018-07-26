"كتائب القسام" ترفع جهوزيتها إلى الدرجة القصوى وتدعو للاستنفار

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رفع جهوزيتها للدرجة القصوى، واستنفار جميع عناصرها العاملة في كل مكان.

ودعت "كتائب القسام" في بيان أصدرته صباح اليوم الخميس، "جميع فصائل المقاومة، من خلال الغرفة المشتركة، إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى".

وأضاف البيان:" ليعلم العدو بأنه سيدفع الثمن غاليا من دمائه جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا ومجاهدينا".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات، مساء أمس الأربعاء، قال إنها أهداف لحركة "حماس"، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين.

المصدر: وكالات