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ثلاثة قتلى فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة

أخبار العالم العربي

ثلاثة قتلى فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة
Reuters Nir Elias
المدفعية الإسرائيلية - أرشيف
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أفاد مراسلنا في قطاع غزة، بأن 3 فلسطينيين قتلوا وجرح أخرون بقصف نفذه الجيش الإسرائيلي على أهداف أدعى أنها لحماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق نار على قوة عسكرية في جنوب غزة.

وأشار مراسلنا، إلى أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة فلسطينين، جراء استهداف مدفعية الجيش الإسرائيلي لمجموعة شرق القطاع، فيما أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية إصابة جندي بنيران قناصة.

وقالت مصادر أمنية: إن "المدفعية أطلقت قذيفتين قرب قرية حجر الديك شمال مخيم البريج وقذيفتين على نقطة رصد شرق المخيم، إضافة إلى قصف استهدف شرق المغازي".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار من قبل مجموعة فلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات

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