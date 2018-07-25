أسماء الأسد تهدي قطة لابنة بطل روسي راحل (فيديو)

أهدت السيدة أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري، لابنة بطل روسي قتل أثناء معركة في سوريا، قطة صغيرة من فصيلة "سكوتش فولد".

وقد ضحى والد الطفلة رالينا، مارات أخميتشين، بنفسه في سبيل إنقاذ رفاقه، في يونيو 2016 أثناء المعارك ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية .

ووصل إلى سوريا الأربعاء، وفد من ذوي خمسة عسكريين روس قضوا في سوريا بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء.

وأشرفت على تنظيم زيارة الوفد الروسي، رابطة "الإخاء القتالي" للمحاربين القدماء لعموم روسيا، والمنصة الوطنية لحزب "روسيا الموحدة"، والمجموعة البرلمانية الروسية لشؤون العلاقات مع البرلمان السوري، بدعم من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين.

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المصدر: تاس