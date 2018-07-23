الأسد يستضيف وفدا من ذوي قتلى الجيش الروسي في سوريا

وصل إلى سوريا اليوم بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء، وفد من ذوي خمسة عسكريين روس قضوا في سوريا.

كما سيزور أعضاء الوفد قاعدة حميميم الروسية غربي سوريا، وسيلتقون بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وسماحة المفتي العام لسوريا أحمد بدر الدين حسون.

كما سيزور الوفد النصب التذكاري لقتلى الجيش الروسي في سوريا، وقبر الجندي المجهول، وسيعرّج على مدرسة داخلية لأبناء الشهداء هناك، لينقل لهم الهدايا والمساعدات العينية من روسيا.

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وتشرف على تنظيم زيارة الوفد الروسي رابطة "الإخاء القتالي" للمحاربين القدماء لعموم روسيا، والمنصة الوطنية لحزب "روسيا الموحدة"، والمجموعة البرلمانية الروسية لشؤون العلاقات مع البرلمان السوري، بدعم من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين.

وتم الاتفاق على تنظيم الزيارة، خلال استقبال الرئيس السوري في يونيو 2018 وفدا برلمانيا روسيا برئاسة دميتري سابلين منسق المجموعة البرلمانية الروسية لشؤون العلاقات مع البرلمان السوري.

المصدر: نوفوستي