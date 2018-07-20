الأسد وعقيلته يزوران أبناء الشهداء في ريف حماة

زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء اليوم الجمعة أبناء وبنات الشهداء والجرحى في مخيم أبناء النصر في قرية الزينة بمدينة مصياف في ريف حماة وسط سوريا.

وقال الأسد خلال حديثه لأبناء الشهداء: "قمة الوطنية هو أن تمسك السلاح وتدافع عن بلدك ولو كتب تاريخ سوريا بشكل صحيح سوف يذكر بأن كل واحد فيكم قد غير خارطة العالم السياسية.. فكل واحد منكم لم يكن يعمل واجبه فقط بل كان يكتب التاريخ".

المصدر: صفحة الرئاسة السورية