العراق.. إحالة طيارين تشاجرا في الجو للتحقيق

أعلنت وزارة النقل العراقية، إحالة طيارين "تشاجرا في الجو" للتحقيق، وتوعدتهما بعقوبات مشددة، وأبدت استغرابها من تداول الحادث بهدف "الإساءة" للخطوط الجوية العراقية.

وقالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيان صحفي: "انطلاقا من مبدأ الشفافية، وحتى لا نترك المجال للمضللين والمطبلين، نعلن قيام وزارة النقل بفتح التحقيق مع الطيارين الذين تشاجروا في الجو".

وأشارت الشركة إلى أنه "كلف مفتش الوزارة بإتمام الإجراءات الأصولية بحق الطيارين، ولن يتهاون مع أي طرف، ولن تكون أمامهم أي فرصة للإفلات من العقوبات المشددة، وقد يحرمان من الطيران مدى الحياة، ليكونا عبرة لمن يعتبر".

#عاجل_ (#الخطوط_الجوية_العراقية في خطر )



معركة دامية داخل مقصورة قيادة طائرة الخطوط الجوية العراقية 737 بين الطيارين على ارتفاع 37 الف قدم واكملوها بوكسات و مدافر على الأرض حتى تحطمت أجزاء من مقصورة الطائرة والدماء تملأ المقصورة

هذا هو الاستهتار المطلق بأرواح الناس للطيارين pic.twitter.com/crsDYlIWyW — كمال الحيراوي (@kamal_hiraawi) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

وأضافت الشركة: "لابد أن نسجل استغرابنا الكبير من تداول صفحات التواصل الاجتماعي مثل هذا الشأن بهدف الإساءة للخطوط الجوية العراقية التي تحتفظ بسجل ناصع بدل الإشادة بما تم اتخاذه من إجراءات رادعة تهدف للحفاظ على سمعة الطائر الأخضر، ومحاسبة المقصرين ونبذهم خارج منظومة العمل، وبانتظار نتائج التحقيق، وستعرض على الرأي العام بكل وضوح وشفافية".

بيان



تناقلت بعض الصفحات الصفراء المدفوعة باجندات خبيثة لا تريد الخير لأبناء هذا الوطن، ولا تأمل التطور والازدهار لمؤسساته خبرا لا يقل سوء وضررا عن ما قام بهhttps://t.co/LZ24gPlYaUpic.twitter.com/6zEz8abMwO — الخطوط الجوية العراقية (@iraqiairwayss) July 25, 2018

المصدر: السومرية