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العراق.. إحالة طيارين تشاجرا في الجو للتحقيق

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العراق.. إحالة طيارين تشاجرا في الجو للتحقيق
Reuters
طائرة الخطوط الجوية العراقية - أرشيف
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أعلنت وزارة النقل العراقية، إحالة طيارين "تشاجرا في الجو" للتحقيق، وتوعدتهما بعقوبات مشددة، وأبدت استغرابها من تداول الحادث بهدف "الإساءة" للخطوط الجوية العراقية.

وقالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيان صحفي: "انطلاقا من مبدأ الشفافية، وحتى لا نترك المجال للمضللين والمطبلين، نعلن قيام وزارة النقل بفتح التحقيق مع الطيارين الذين تشاجروا في الجو".

وأشارت الشركة إلى أنه "كلف مفتش الوزارة بإتمام الإجراءات الأصولية بحق الطيارين، ولن يتهاون مع أي طرف، ولن تكون أمامهم أي فرصة للإفلات من العقوبات المشددة، وقد يحرمان من الطيران مدى الحياة، ليكونا عبرة لمن يعتبر".

وأضافت الشركة: "لابد أن نسجل استغرابنا الكبير من تداول صفحات التواصل الاجتماعي مثل هذا الشأن بهدف الإساءة للخطوط الجوية العراقية التي تحتفظ بسجل ناصع بدل الإشادة بما تم اتخاذه من إجراءات رادعة تهدف للحفاظ على سمعة الطائر الأخضر، ومحاسبة المقصرين ونبذهم خارج منظومة العمل، وبانتظار نتائج التحقيق، وستعرض على الرأي العام بكل وضوح وشفافية".

المصدر: السومرية

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