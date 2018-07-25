// 26.06.2018 по тикету 15478
شؤون اللاجئين: 100 ألف موصلي يسكنون المخيمات رغم تحرير مدينتهم
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كشفت مفوضية شؤون اللاجئين في العراق الأربعاء، عن وجود أكثر من 100 ألف شخص من أهالي الموصل يعيشون في المخيمات رغم مرور عام على انتهاء القتال في المدينة.
وقال مدير مكتب المفوضية في دهوك رشيد حسين عبر "تويتر": "مر عام على انتهاء القتال في الموصل ولا يزال أكثر من 100 ألف شخص يعيشون في المخيمات".
وأوضح حسين أن "بينهم أشخاصا شديدي الضعف ممن لا يستطيعون العثور على وظائف أو دفع أجور السكن"، مشيرا إلى أن "الكثير منهم سيحتاجون إلى دعم مفوضية اللاجئين لبعض الوقت في المستقبل".
المصدر: "السومرية"
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