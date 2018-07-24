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القائم بأعمال السفير الأمريكي بالدوحة: واشنطن تكثف الجهود لإنهاء الأزمة الخليجية

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القائم بأعمال السفير الأمريكي بالدوحة: واشنطن تكثف الجهود لإنهاء الأزمة الخليجية
Globallookpress Peter Giovannini
صورة من الأرشيف
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أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي في الدوحة راين غليها أن واشنطن ستكثف جهودها خلال الأشهر المقبلة لإنهاء الأزمة الخليجية بين قطر والدول العربية الأربع المحاصرة لها.

وقال غليها في مؤتمر صحفي في الدوحة: "نريد أن نصل إلى قمة يحضرها جميع قادة الدول (الخليجية)"، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وأوضح أن ذلك قد يكون في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

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وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "سيكون هناك عمل مكثف من قبلنا مع كل بلد مشارك...  لإيجاد زخم... من أجل أن نحقق نجاحا كبيرا في القمة عندما يدعو الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كل زعماء الدول للحضور".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مرارا عن رغبتها في إنهاء الأزمة بين قطر من جهة والسعودية الإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، والتي تستمر منذ يونيو عام 2017.

وتعتبر الولايات المتحدة أن الأزمة الخليجية تفيد إيران التي تتهمها واشنطن بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

المصدر: فرانس برس

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