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بومبيو لنظيره القطري: الأزمة الخليجية تفيد إيران ونريد حلها

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رغبة الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية.

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صورة من الأرشيف ترامب يؤكد لأمير قطر دعمه لـ"وحدة الخليج"

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، صدر في أعقاب لقاء الوزيرين في واشنطن اليوم الثلاثاء أن بومبيو "شدد على رغبة الرئيس (دونالد ترامب) في التخفيف من حدة الأزمة الخليجية وحلها في نهاية المطاف، لأنها تفيد إيران".

وأشارت الخارجية الأمريكية في البيان إلى أن بومبيو شكر الوزير القطري على شراكة قطر الاستراتيجية والصداقة مع الولايات المتحدة، وأشاد بجهود الدوحة في محاربة الإرهاب وتمويله.

وحسب البيان، فقد بحث الوزيران كذلك عددا من القضايا الثنائية والإقليمية.

من جانبه، كتب محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في حسابه على موقع "تويتر": "مع تطور شراكتنا القوية، تسير قطر والولايات المتحدة الأمريكية نحو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. لقاء بناء وإيجابي مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم في واشنطن".

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أكد في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 15 يونيو الجاري دعمه لوحدة دول الخليج.

المصدر: RT

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