ترامب يؤكد لأمير قطر دعمه لـ"وحدة الخليج"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعمه لوحدة مجلس التعاون الخليجي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب بحث مع الأمير القطري "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الأمن والمسائل الاقتصادية".

وأضاف البيان أن "الرئيس ترامب جدد التأكيد على دعمه لمجلس تعاون خليجي قوي وموحد، يركز على التصدي للأخطار الإقليمية".

كما شكر ترامب الأمير القطري على جهوده لمواجهة الإرهاب والتطرف بشتى الأشكال.

وبحث الجانبان "المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الولايات المتحدة مع قطر من أجل تعزيز الاستقرار بالمنطقة، ومواجهة التأثير الإيراني الضار ودحر الإرهاب".

هذا، وقد دخلت الأزمة بين قطر من جهة ودول آخرى بمجلس التعاون الخليجي، هي السعودية والإمارات والبحرين، عامها الثاني. وفي الذكرى الأولى للأزمة توجهت قطر على لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، برسالة إلى دول المقاطعة، دعتها فيها للتمحور حول أوطانها بدل خلق "محاور وهمية واهية".

المصدر: RT