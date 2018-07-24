الجيش المصري يعلن تفاصيل التدريبات البحرية مع القوات الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن تفاصيل التدريبات العسكرية البحرية المشتركة مع الجيش الأمريكي، تحت مسمى "استجابة النسر - 2018".

وأوضحت وزراة الدفاع في بيان رسمي لها، أن التدريب الذي تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكلا من مصر، والولايات المتحدة الامريكية، والسعودية والإمارت، يستمر لعدة أيام بنطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب.

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وبدأت فاعليات التدريب البحري بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبة في كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان والتعرف علي أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام، وتنفيذ أعمال البحث بمركبات التحكم عن بعد.

وتابعت الوزراة أنه تم تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على مهاجمة الشواطئ والبر على الساحل، كما تم إجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة.

المصدر: RT