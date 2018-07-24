 
مباشر

الجيش المصري يعلن تفاصيل التدريبات البحرية مع القوات الأمريكية

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن تفاصيل التدريبات البحرية مع القوات الأمريكية
Reuters
حاملة المروحيات المصرية من نوع ميسترال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk6a

أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن تفاصيل التدريبات العسكرية البحرية المشتركة مع الجيش الأمريكي، تحت مسمى "استجابة النسر - 2018".

وأوضحت وزراة الدفاع في بيان رسمي لها، أن التدريب الذي تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكلا من مصر، والولايات المتحدة الامريكية، والسعودية والإمارت، يستمر لعدة أيام بنطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب.

إقرأ المزيد
تدريبات البحرية المصرية والبريطانية مناورات مشتركة بين مصر وبريطانيا في البحر المتوسط (صور)

وبدأت فاعليات التدريب البحري بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبة في كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان والتعرف علي أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام، وتنفيذ أعمال البحث بمركبات التحكم عن بعد.

وتابعت الوزراة أنه تم تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على مهاجمة الشواطئ والبر على الساحل، كما تم إجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا