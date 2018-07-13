مناورات مشتركة بين مصر وبريطانيا في البحر المتوسط (صور)

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والبريطانية تدريبا بحريا مشتركا بالبحر الأبيض المتوسط، استمر لعدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية لكلا البلدين.

وبدأ التدريب بوصول الفرقاطة البريطانية (HMS ARGYLL) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، حيث استقبل قائد القوات البحرية المصري الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط، لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين البحريتين المصرية والبريطانية.

واشتمل التدريب البحري على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي للتدريب على مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات الأمن البحري، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة