وزارة الدفاع الروسية تعد بفتح 3 معابر أمام اللاجئين العائدين لسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح 3 معابر للاجئين العائدين إلى الأراضي السورية بحلول الـ 27 من يوليو الجاري.

وأكد رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، خلال اجتماع مقر التنسيق المشترك الخاص بعودة اللاجئين السوريين، والتابع لوزارتي الدفاع والخارجية الروسية، أن فتح معبري نصيب والزمراني تم نصب أمام اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان، ويعملان بشكل فعال.

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وتابع ميزينتسيف أنه خلال الأيام القريبة "ستكون 3 فروع أخرى لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في أبو الظهور والصالحية وتدمر جاهزة للعمل. ومن المقرر أن تكون جاهزة بحلول 27 يوليو الجاري".

وأشار إلى أن استقبال وإيواء اللاجئين يأتي وفقا للخطة المقررة. ولفت كذلك إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين أعدتا جدول أعمال خاصا باستقبال اللاجئين، وتم تحديد تتابع الإجراءات الضرورية.

الخارجية الروسية: عودة مرتقبة لنحو 3 آلاف لاجئ من لبنان إلى سوريا

من جانبه، ذكر ممثل وزارة الخارجية الروسية نيكولاي بورتسيف خلال الاجتماع، أنه من المتوقع عودة نحو 3 آلاف من اللاجئين السوريين من لبنان في الأيام القريبة القادمة.

وأشار إلى أن أكثر من 976 ألفا من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان مستعدون للعودة إلى سوريا مع تهيئة الظروف في وطنهم.

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وفي الوقت ذاته، لفت المسؤول الروسي إلى أن كثيرا من اللاجئين السوريين الموجودين في دول أوروبية لا يريدون العودة إلى سوريا، وأن الكثير منهم يرغبون بالبقاء في دول مثل فرنسا ومالطا وألمانيا وبريطانيا والدانمارك والسويد وفنلندا وغيرها.

وأكد أن هناك اتصالا وثيقا مع الحكومة السورية حول عودة اللاجئين.

المصدر: RT