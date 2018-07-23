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الدفاع الروسية: 100 ألف لاجئ عادوا إلى الغوطة الشرقية

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الدفاع الروسية: 100 ألف لاجئ عادوا إلى الغوطة الشرقية
AFP STRINGER
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أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، بأن أكثر من 100 ألف لاجئ عادوا إلى غوطة دمشق الشرقية منذ تحريرها في أبريل الماضي.

وقال متحدث باسم المركز للصحفيين اليوم الاثنين: "منذ تحريرها من المسلحين، شهدت الغوطة عودة أكثر من 100 ألف مواطن اضطروا لترك منازلهم بسبب الحرب".

وذكر أحد العائدين إلى الغوطة من تركيا، أنه "فر إلى هناك عن طريق التفافي، أي إلى لبنان أولا ومنه إلى أنقرة، وأنه سعيد الآن لعودته إلى أرض الوطن الذي بدأ يستعيد الحياة السلمية".

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وأنشأت وزارة الدفاع الروسية مركزا خاصا في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين، يتولى إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، ويساعد في إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية في المناطق السورية وحل مشاكل أخرى تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

المصدر: وكالات روسية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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