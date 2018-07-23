 
مباشر

11 سفارة روسية تحصي عدد اللاجئين السوريين

أخبار العالم العربي

11 سفارة روسية تحصي عدد اللاجئين السوريين
Reuters Kai Pfaffenbach
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjya

أكد رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن السفارات الروسية في 11 بلدا استعلمت عن عدد اللاجئين السوريين المقيمين مؤقتا لتقديراللازم لعودتهم لسوريا.

وقال ميزينتسيف خلال جلسة في مقر التنسيق المشترك بين الإدارات التابعة لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بشأن عودة اللاجئين إلى الأراضي السورية، إن "السفارات الروسية في 11 بلدا تأكدت من البيانات المتعلقة بعدد اللاجئين السورين المقيمين مؤقتا في تلك الدول.. والتي تتطابق بشكل عام، مع معلومات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين".

إقرأ المزيد
رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف مقترحات روسية للولايات المتحدة بشأن عودة اللاجئين السوريين وإعادة الإعمار

وأشار إلى أن تأكيد السفارات الروسية في تلك الدول تطابق الأعداد مع بيانات الأمم المتحدة بشأن عدد اللاجئين القادمين من سوريا، يسمح لموظفي مقر التنسيق بتقديم صورة أكثر تكاملا ويعطيهم المجال لتعديل الإجراءات المستقبلية.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا