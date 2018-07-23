11 سفارة روسية تحصي عدد اللاجئين السوريين

أكد رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن السفارات الروسية في 11 بلدا استعلمت عن عدد اللاجئين السوريين المقيمين مؤقتا لتقديراللازم لعودتهم لسوريا.

وقال ميزينتسيف خلال جلسة في مقر التنسيق المشترك بين الإدارات التابعة لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بشأن عودة اللاجئين إلى الأراضي السورية، إن "السفارات الروسية في 11 بلدا تأكدت من البيانات المتعلقة بعدد اللاجئين السورين المقيمين مؤقتا في تلك الدول.. والتي تتطابق بشكل عام، مع معلومات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين".

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وأشار إلى أن تأكيد السفارات الروسية في تلك الدول تطابق الأعداد مع بيانات الأمم المتحدة بشأن عدد اللاجئين القادمين من سوريا، يسمح لموظفي مقر التنسيق بتقديم صورة أكثر تكاملا ويعطيهم المجال لتعديل الإجراءات المستقبلية.

المصدر: تاس