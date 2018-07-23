بوتفليقة: حريصون على تقوية علاقتنا بمصر

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين حرص بلاده على ترقية العلاقات مع مصر وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين.

وقال بوتفليقة في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو: "إنها لسانحة سعيدة أغتنمها لأعرب لكم عن تمام حرصنا على ترقية علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات وعلى عزمنا الدائم على تعزيز سنة التشاور والتنسيق القائمة بيننا بما يخدم تطلعات شعبينا ويحقق المصالح العليا لبلدينا الشقيقين والسمو بالعلاقات الأخوية بينهما إلى أعلى المراتب".

وجاء في نص الرسالة: "فخامة الرئيس وأخي العزيز، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إحياء جمهورية مصر العربية الشقيقة، ذكرى ثورة الثالث والعشرين يوليو 1952 المجيدة، أتوجه إلى فخامتكم بأحر التهاني، سائلا الله لكم دوام النجاح والتوفيق، وللشعب المصري الشقيق تحقيق المزيد من الانتصارات والمكتسبات واطراد التقدم والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة".

المصدر: "الشروق" الجزائرية.