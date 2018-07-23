صدام مبعوثين أمريكيين.. أوسلو عكسي أم إرهاب حماسي؟

اعتبر مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط أن حماس تدمر حياة الإسرائيليين في حين انتقد مبعوث أوباما إسرائيل معتبرا أنها تقوم تدريجيا بنقل السلطة للمستوطنين بدلا من الفلسطينيين.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، مساء الأحد عبر حسابه في "تويتر"، "في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل دون توقف على حدودها الشمالية لمساعدة اللاجئين السوريين، تعمل حماس على تدمير حياة الإسرائيليين".

وأضاف غرينبلات "اليوم، قتل جندي إسرائيلي شاب على يد حماس، ونحن نصلي من أجل عائلة الشاب".

من جهته قال فرانك لوينشتاين، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، إن إسرائيل تقوم تدريجيا بنقل السلطة إلى المستوطنين بدلا من الفلسطينيين، وأطلق على العملية تسمية "أوسلو العكسي".

وقال لوينشتاين في مقابلة مع "تايمز أوف اسرائيل" إنه كان على بيّنة من حقيقة واقع الضفة الغربية لفترة طويلة، لكنه لم يكن قادرا على تفسيرها بشكل صحيح لرؤسائه حتى واجه سلسلة من الخرائط التي أظهرت نحو 60٪ من الأراضي تم منع الفلسطينيين من التنمية فيها.

وأوضح لوينشتاين أن المستوطنات - التي تحتل حوالي 1.5% من الضفة الغربية- لم تكن مصدر قلقه الرئيسي. لكن ما جعله يقلق كان إنشاء نحو 100 بؤرة استيطانية جديدة صادرت ما يقرب من ثلثي أراضي الضفة وحالت دون وصول الفلسطينيين اليها".

المصدر: "معا"، "i24news.tv"