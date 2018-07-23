هجوم مسلح يستهدف مبنى محافظة أربيل

أصيب شرطي جراء قيام مسلحين مجهولين اثنين باقتحام مبنى محافظة أربيل في كردستان العراق صباح اليوم.

وقال المصدر لـRT إن "مسلحين اثنين هاجما مبنى محافظة أربيل مع بداية الدوام الرسمي، وتمكنا من دخول المبنى والتحصن بداخله".

وأضاف "طوقت قوات الأسايش الكردية المبنى، وحاصرت المسلحين اللذين يتبادلان الآن عمليات إطلاق النار مع القوات الأمنية الكردية".

ونقلت شبكة روداو عن نائب محافظ أربيل، طاهر عبد الله، أن عنصرا من الشرطة أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل المسلحين.

وأشار عبد الله، إلى أن الوضع تحت السيطرة، وأضاف: "هوية المهاجمين ما زالت مجهولة، ولا نعلم بعد ما إذا كان الهجوم على صلة بالإرهاب".

وحسب روداو، فإن "المسلحين يحملان أسلحة خفيفة وهما حاليا في الطابق الثالث من المبنى، ويرددان "الله أكبر".

#رووداو ترصد الأوضاع الأمنية حول مبنى محافظة #أربيل عقب استهدافه من قبل مسلحين اثنين pic.twitter.com/IGB4GbUmxh — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 23, 2018

المصدر: RT + روداو