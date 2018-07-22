زفاف يتحول إلى عزاء في السعودية

أعلنت الشرطة السعودية في محافظة جازان، أن المتهم بإطلاق النار في عرس ومقتل امرأة جراء ذلك سلم نفسه، وأنه أقر بذنبه.

وقال المتحدث باسم شرطة جازان نايف حكيمي: "باشر مركز شرطة منطقة المضايا في محافظة جازان بلاغا عن إطلاق نار في حفل زفاف بالجهة الشرقية من قرية مزهرة نتج عنه وفاة مواطنة (33 عاما) شقيقة العريس، وإصابة أخرى (30 عاما)، بطلقتين ناريتين".

وأضاف: "بعد إجراء عمليات البحث والتحري جرى تحديد هوية الجاني، وتبين أنه مواطن (39 عاما)، وأنه سلم نفسه".

طلقات طائشة تحول حفل زفاف بـ ⁧#جازان⁩ من فرح إلى حزن وتقتل شقيقة العريس.



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⁧#الرصاص_يحول_الفرح_حزنا⁩ pic.twitter.com/AQLp9iXEyw — السعودية (@KSA) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

يوم الحادث

وأشار حكيمي بأن المتهم، أقر بإطلاقه النار أثناء خروج النساء من الحفل، تعبيرا عن فرحته بهذه المناسبة ما أدى إلى سقوط السلاح من يده وهو في وضع التشغيل الآلي.

وجرى حجز المتهم على ذمة التحقيق وضبط السلاح المستخدم وإحالة القضية للنيابة العامة، للبت في القضية.

المصدر: وكالات