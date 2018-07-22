ألمانيا تؤكد جاهزيتها لاستقبال "الخوذ البيضاء"

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده ستستقبل عناصر من ما يسمى بالدفاع المدني السوري المعروفين بـ"الخوذ البيض" الذين أجلتهم إسرائيل من سوريا مؤخرا، حسب ما ذكرت مجلة Bild.

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وقال ماس في هذا الصدد: "سيجد العديد من هؤلاء المنقذين الشجعان الحماية والمأوى، وبعضهم سيجدها في ألمانيا".

ووفقا للمجة، فلم يحدد وزير الخارجية الألماني، عدد الذين ستستقبلهم ألمانيا، لكنها رجحت أن يصل عددهم إلى حوالي 50 عضوا.

وقد أكدت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم استكمال قوات الجيش عملية إجلاء حوالي 800 من "الخوذ البيض" وذويهم من منطقة القتال جنوبي سوريا، ونقلهم إلى الأردن.

ومنظمة الخوذ البيضاء التي يفترض أنها منظمة إنسانية تلتزم بحماية السكان المسالمين في سوريا، وتقف على الحياد السياسي ولا تنخرط في الأعمال القتالية المسلحة، بدأت في الظهور بشكل متزايد على أشرطة فيديو تصور عناصرها وهم يقومون بعمليات إنقاذ وهمية للأطفال من تحت الأنقاض، ويضعوا الماكياج على وجوه الضحايا وملابسهم بهدف إيهام الرأي العام بتعرضهم لهجمات بأسلحة كيميائية، ثم يملون عليهم ما يجب أن يتحدثوا به أمام الكاميرات والصحفيين.

وعلاوة على ذلك، أظهر الصحفيون السوريون عددا من المواد التي تم تصوير "المنقذين" فيها بأسلحة وبزات عسكرية.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية نشاط منظمة الخوذ البيضاء بأنه يسهم في حملة إعلامية واسعة لتشويه سمعة السلطات السورية.

بدوره ، صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن أعضاء منظمة الخوذ البيض هم في الحقيقة مؤيدون ومناصرون لتنظيم القاعدة بفرعه السوري المعروف تارة باسم "جبهة النصرة" وأخرى بـ "جبهة فتح الشام".

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المصدر: نوفوستي