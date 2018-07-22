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إسرائيل تنقل المئات من عناصر "الخوذ البيض" من سوريا إلى الأردن

أخبار العالم العربي

إسرائيل تنقل المئات من عناصر
Reuters RONEN ZVULUN
حشد من السوريين قرب السياج الحدودي في الجولان المحتل
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أكد الجيش الإسرائيلي استكماله خلال الساعات الأخيرة عملية إجلاء حوالي 800 من عناصر ما يسمى بالدفاع المدني السوري المعروفين بـ"الخوذ البيض" وذويهم من منطقة القتال جنوبي سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن عملية الإجلاء جاءت استجابة لطلب من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في "بادرة إنسانية استثنائية" بعد أن كانت حياة هؤلاء معرضة للخطر، وتم نقلهم إلى "دول مجاورة"، في إشارة ضمنية إلى الأردن.

ووافقت عمان أمس السبت على عبور حوالي 800 سوري بطلب من الأمم المتحدة لـ "أسباب إنسانية بحتة" وبضمانات عدد من الدول الغربية بإعادة توطينهم في أراضيها في غضون فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

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الأردن: وافقنا على عبور 800 سوري من الدفاع المدني لتوطينهم في دول غربية

المصدر: وكالات

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