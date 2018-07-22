إسرائيل تنقل المئات من عناصر "الخوذ البيض" من سوريا إلى الأردن

أكد الجيش الإسرائيلي استكماله خلال الساعات الأخيرة عملية إجلاء حوالي 800 من عناصر ما يسمى بالدفاع المدني السوري المعروفين بـ"الخوذ البيض" وذويهم من منطقة القتال جنوبي سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن عملية الإجلاء جاءت استجابة لطلب من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في "بادرة إنسانية استثنائية" بعد أن كانت حياة هؤلاء معرضة للخطر، وتم نقلهم إلى "دول مجاورة"، في إشارة ضمنية إلى الأردن.

#عاجل نقل الفارين عبر #إسرائيل جاء كبادرة إنسانية استثنائية حيث تم نقلهم من إسرائيل الى دولة مجاورة.



إسرائيل لا تتدخل في القتال الداخلي في #سوريا وتواصل اعتبار #النظام_السوري مسؤولا عما يحدث داخل سوريا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 22, 2018

ووافقت عمان أمس السبت على عبور حوالي 800 سوري بطلب من الأمم المتحدة لـ "أسباب إنسانية بحتة" وبضمانات عدد من الدول الغربية بإعادة توطينهم في أراضيها في غضون فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

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المصدر: وكالات