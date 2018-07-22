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إعلامية سعودية تطلب العفو

أخبار العالم العربي

إعلامية سعودية تطلب العفو
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الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي - أرشيف
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تقدمت الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي باعتذار عن المقطع الذي ظهرت فيه بلباس وصف بأنه "غير محتشم" وأثار موجة جدل، أدت إلى إحالتها للتحقيق.

وقالت الرفاعي في تغريدة لها: "أتقدم بالاعتذار الشديد عما تم تداوله من فيديو تدشين قيادة المرأة للسيارة في وطني الحبيب أبقى ابنتكم ولكم مني كل الاحترام والتقدير.. والعفو عند المقدرة".

وأشارت وزارة الإعلام عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، عن إحالة الإعلامية السعودية للتحقيق بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تقدم تقريرا عن قيادة المرأة، وترتدي ملابس "غير محتشمة"، ما تسبب بجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة، أن "شيرين خالفت الأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة بظهورها بملابس غير محتشمة.. وهي ستحاسب على ذلك".

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وظهرت شيرين في مقطع فيديو مرتدية ملابس، تظهر فيها بعباءة بيضاء مفتوحة تكشف تحتها جزءا من ملابسها وجسدها، إضافة لجزء من شعرها بشكل غير مألوف لدى نساء المملكة المعروفات بملابسهن المحتشمة.

وأثار ظهورها في تغطية تلفزيونية لصالح قناة "الآن" الفضائية، عن قرار السماح  للنساء بقيادة السيارات، جدلًا واسعا وانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انقسام بين من اعتبر الملابس حرية شخصية، وبين من يرى فيها مخالفة لعادات وتقاليد وقوانين المملكة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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