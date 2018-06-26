إحالة مذيعة سعودية للتحقيق بسبب "لباسها غير المحتشم"

أحالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، مذيعة تلفزيونية للتحقيق، عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقدم تقريرا عن قيادة المرأة.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن المذيعة المذكورة "لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات، وأنها ظهرت بشكل غير محتشم، أثناء تقديمها للتقرير".

بعد مخالفتها الأنظمة والتعليمات.. "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" تحيل مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريرًا عن #قيادة_المرأة مرتدية ملابس غير محتشمة. pic.twitter.com/AmqryMWbR3 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 26 июня 2018 г.

ولم تذكر الهيئة السعودية اسم المذيعة، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن المعنية هي الإعلامية شيرين الرفاعي.

من جهتها، توعدت الرفاعي كل من انتقد مقطع قيادتها للمركبة بعد السماح للنساء بالقيادة الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستقاضي كل من تطاول عليها.

@AlrifaieShireen#بسم_الله_ماشاءالله تبارك الرحمن سياره جديد كلايزر 2018 شيرين الرفاعي pic.twitter.com/m559kBPrEf — ✨🎾smo al amer hammody (@kssaa654) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

والمعروف أن الإعلامية شيرين الرفاعي من مواليد المدينة المنورة، من عائلة عريقة في السلك الدبلوماسي، وحاصلة على بكالوريوس قسم إذاعة وتلفزيون.

بدأت الرفاعي مشوارها الإعلامي في التلفزيون السعودي في قناة الإخبارية، ومن ثم انتقلت إلى قناة "سي إن بي سي" عربية في سبتمبر عام 2012، وتولت تقديم نشرات الأخبار وبرنامج الأسهم السعودية وبرنامج السعودية في أسبوع.

وتعمل حاليا في قناة "الآن" مقدمة لبرنامج "الوطن اليوم"، وهو برنامج يومي يختص بالشأن السعودي، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار.

المصدر: وكالات