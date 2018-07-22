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بن سلمان يشتري استشارات بلير بـ12 مليون دولار

أخبار العالم العربي

بن سلمان يشتري استشارات بلير بـ12 مليون دولار
Reuters Mike Blake
توني بلير
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كشفت صحيفة The Telegraph عن أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، قد أبرم صفقة مع السعودية بقيمة 12 مليون دولار لتقديم الاستشارات لها في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وقالت الصحيفة إن الصفقة وقعتها الحكومة السعودية مع "معهد التغيير العالمي" التابع لبلير لمساعدة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ رؤيته للمملكة.

وأشارت The Telegraph إلى أن معهد بلير تلقى 10 ملايين دولار في يناير الماضي مقابل خدمات موظفي معهده المقيمين في الشرق الأوسط.

المصدر: The Telegraph

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