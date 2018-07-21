ولي عهد أبوظبي في جلسة عائلية مع الرئيس الصيني

وصف ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاء جمعه هو وأبناؤه وأحفاده بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، بـ "الجميل والمميز".

وقال آل نهيان: "تشرفت باستضافة صديقي العزيز فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر البحر.. لحظات جميلة ومميزة جمعتني وأبنائي مع فخامته".

وأضاف ولي عهد أبو ظبي أن محادثاته مع الرئيس الصيني سادتها المودة، والتفاؤل بمستقبل مشرق للتعاون بين البلدين.

وغادر الرئيس الصينين اليوم السبت، الإمارات عائدا إلى بلاده بعد زيارة دامت 3 أيام، وودعه من مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، ولي عهد الإمارات محمد بن زايد.

المصدر: برق الإمارات