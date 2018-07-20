مقاتلات إماراتية ترافق طائرة الرئيس الصيني (فيديو)

انطلقت المقاتلات الإماراتية لترافق طائرة الرئيس الصيني مع دخولها المجال الجوي الإماراتي، وأظهر مقطع فيديو التقط من داخل الطائرة الرئاسية استقبال الجانب الإماراتي للوفد الضيف.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، بدأت الخميس 19 يوليو وستستمر لثلاثة أيام.

المصدر: يوتيوب