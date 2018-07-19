محمد بن راشد يغرد بالصينية
غرد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر عدة مرات احتفاء بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للإمارات، بعضها باللغة الصينية.
وقال آل مكتوم، إن الإمارات هي أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين، ويوجد توافق بين البلدين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الإمارات تسعى لترسيخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية مع الصين بجانب علاقات البلدين الاقتصادية والسياسية القوية
محمد بن راشد يغرد باللغة الصينية مُرَحّباً بشي جين بينغhttps://t.co/tJ3F38R2JZ— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 19 июля 2018 г.
وأوضح آل مكتوم أن بلاده تستحوذ على حوالي ربع التجارة العربية مع الصين بما يقارب الـ 200 مليار درهم في 2017، وأن أكثر من مليون صيني زاروا الإمارات في 2017.
阿联酋是第一个与中国建立了战略合作伙伴关系的海湾国家，我们之间签署了许多地区性和国际性文件，我们致力于巩固经济和政治方面现有的关系外，还要建立牢固的文化、民间和人道主义的关系。 pic.twitter.com/MZ0qsmQh7G— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 19 июля 2018 г.
وأشار آل مكتوم إلى عزم البلدين على مضاعفة الشركات المشتركة التي تعمل في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا
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تستحوذ الإمارات على حوالي ربع التجارة العربية مع الصين بما يقارب ال200 مليار درهم في 2017 ، وزارنا أكثر من مليون صيني في 2017 ، ولدينا شراكات في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا ... نسعى لمضاعفة هذه الأرقام الفترة القادمة pic.twitter.com/N01bN6ve0x— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 19 июля 2018 г.
المصدر: وكالات