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محمد بن راشد يغرد بالصينية

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يغرد بالصينية
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غرد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر عدة مرات احتفاء بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للإمارات، بعضها باللغة الصينية.

وقال آل مكتوم، إن الإمارات هي أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين، ويوجد توافق بين البلدين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الإمارات تسعى لترسيخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية مع الصين بجانب علاقات البلدين الاقتصادية والسياسية القوية

وأوضح آل مكتوم أن بلاده تستحوذ على حوالي ربع التجارة العربية مع الصين بما يقارب الـ 200 مليار درهم في 2017، وأن أكثر من مليون صيني زاروا الإمارات في 2017. 

وأشار آل مكتوم إلى عزم البلدين على مضاعفة الشركات المشتركة التي تعمل في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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