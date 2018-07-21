الناتو بصدد افتتاح قاعدة له في العراق الخريف المقبل

أعلن رئيس القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل، أن حلف شمال الأطلسي سيفتتح قاعدة عسكرية له في العراق خريف هذا العام.

وأشار فوتيل حسب وكالة "رووداو"، إلى أن "الدور الرئيسي للقاعدة سيتمثل في تنفيذ المهام التدريبية".

وتابع: "أعتقد أن افتتاح القاعدة سيكون له تأثير في تطوير قوات الأمن العراقية والمساهمة عموما في إصلاح القطاع الأمني الذي أطلقه العراقيون".

وكان مصدر عسكري عراقي، قد كشف قبل أيام أن "قوات الناتو التي ستدخل العراق ستقيم قاعدة عسكرية للأطلسي تستوعب 250 عسكريا ومدربا إضافة إلى العربات المدرعة والمروحيات والطائرات المسيّرة".

وأضاف المصدر أن الانتهاء من تشييد القاعدة المزمع مع نهاية العام الجاري، يهدف إلى تطوير تدريب القوات العراقية والإسهام في بناء هيكلية أمنية وطنية أكثر فعالية وإنشاء مدارس عسكرية جديدة في العراق.

وتابع: "هناك مشاورات غربية عراقية لتشكيل قوة للمهام الخاصة لتنفيذ العمليات الخاصة ضد ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية في العراق وسوريا".

يشار إلى أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أعلن عن تشكيل الحلف فريقا من الخبراء بقيادة كندا لتدريب القوات العراقية.

المصدر: "رووداو".