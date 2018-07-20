صحيفة تركية تتحدث عن مساع أنقرة لتولي ملف حلب

تحدثت صحيفة تركية في مقال عن أنباء يزعم فيها أن مفاوضات تجرى بين تركيا وروسيا بشأن صيغة تنحسب بموجبها القوات السورية من حلب لتنتقل السيطرة على المدينة إلى الجانب التركي.

ونقلا عن مصادر وصفتها صحيفة "يني شفق" التركية بالمطلعة، زعمت أن مفاوضات بين وفود تركية وروسية مستمرة بهدف نقل إدارة محافظة حلب إلى الجانب التركي.

ونقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف قوى المعارضة السورية فؤاد عليكو، قوله في معرض تعليقه في هذا الصدد، إن "طريقا طويلا قد قطع من الناحيتين السياسية والعسكرية بشأن السماح لتركيا بالإشراف على حماة وحلب وإدلب"، مقابل بدء عودة أكثر من 3 ملايين سوري من تركيا وأوروبا إلى حلب مع انسحاب القوات السورية والرديفة من المنطقة.

وأضاف عليكو، وفقا للصحيفة، أن ملامح الخريطة قد اتضحت، حيث سيتم اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري تشكيل مناطق نفوذ لصالح الولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني في الشرق، وتركيا والجيش الحر في المنتصف، وروسيا والحكومة السورية في المناطق الغربية والجنوبية.

المصدر: yenisafak.com