شويغو يبحث مع ليبرمان الوضع في سوريا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الوضع في جنوب غربي سوريا والتعاون بين الخارجيتين الروسية والإسرائيلية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "جرى خلال الحديث بحث مسائل التعامل الروسي الإسرائيلي عبر قنوات وزارتي الدفاع. كما تم تبادل الآراء حول الوضع في جنوب غربي سوريا وغيره من المسائل الملحة للأمن في منطقة الشرق الأوسط".

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من جانبها أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الوزيرين اتفقا على تعميق التنسيق بين عسكريي البلدين في سوريا، وبحثا الوضع في هضبة الجولان المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط والتسوية السورية.

المصدر: تاس