بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع في سوريا

ورد في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية.

وأفادت مراسلة RT في القدس بأن نتنياهو شدد خلال الاتصال على أن إسرائيل ستواصل التحرك ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

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والتقى نتنياهو الرئيس الروسي بوتين في الـ11 من يوليو في موسكو، حيث بحث الطرفان سبل حل القضية الفلسطينية، وأكد نتنياهو أن المباحثات الروسية الإسرائيلية خلقت فرصة جيدة لضمان تحقيق الأمن وتعزيز الثقة في منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناولا ملفّ سوريا وإسرائيل خلال قمتهما في هلسنكي مؤخرا.

وأعلن الرئيس بوتين أن مشكلة مرتفعات الجولان المحتلة يجب حلها بعد هزيمة الإرهابيين في سوريا.

وعلى صعيد جهود التسوية في سوريا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع أعضاء الكونغرس في الـ17 من يوليو، بأن روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أطلقت مفاوضات ثلاثية خاصة بالوضع في سوريا.

المصدر: موقع الكرملين + RT