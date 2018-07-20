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ليبيا تسلم لمصر أطفال داعش

أخبار العالم العربي

ليبيا تسلم لمصر أطفال داعش
Reuters Hani Amara
الهلال الأحمر الليبي
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أكد المستشار في الهلال الأحمر الليبي محمد أبوزقية أن مصر ستتسلم خلال أيام، 12 طفلا من أبناء مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين قتل آباؤهم في ليبيا.

وأوضح أبوزقية أن مصر ستتسلم هؤلاء الأطفال الذين قُتل آباؤهم على يد قوات الجيش الليبي المدعومة دوليا، أثناء معركة تحرير مصراتة من قبضة التنظيم، موضحا أن هؤلاء الأطفال في رعاية الهلال الأحمر الليبي منذ نهاية عام 2016 وتلقوا علاجا نفسيا لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مجددا.

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وأكد أبوزقية أن الفترة الماضية شهدت مراسلات عديدة بين الأجهزة المصرية والليبية، ممثلة في وزارتي الخارجية والسفارتين بين البلدين، وبمتابعة من منظمة "العدالة أولا" الليبية، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الأطفال إلى مصر بعد أن تم التأكد من هويتهم واكتمال برنامجهم التأهيلي.

المصدر: الدستور

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