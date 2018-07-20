السيسي يكشف عن كارثة هددت مصر منذ 3 سنوات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر بدأت مسار إصلاح اقتصادي في منتهى القسوة، وما أنجحه هو تحمل الشعب المصري.

وأضاف الرئيس السيسي، وفق تصريحات من الخرطوم نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية كانت مهددة منذ 3 سنوات بالدخول في حالة إفلاس.

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وأوضح الرئيس السيسي في لقاء قادة الفكر والرأي في السودان، المصريون تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادي لتجاوز عقبات ظلت سنوات طويلة، مؤكدا أن الدولة لن تستطيع أي دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون شعبها وتحمله لهذا الإصلاح.

وكان الرئيس المصري قد التقى، اليوم الجمعة، بمقر إقامته في الخرطوم، عددا من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، في ثاني أيام زيارة الرئيس للسودان.

المصدر: وكالات