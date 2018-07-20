 
مباشر

السيسي يكشف عن كارثة هددت مصر منذ 3 سنوات

أخبار العالم العربي

السيسي يكشف عن كارثة هددت مصر منذ 3 سنوات
AlsisiOfficial/facebook
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjj1

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر بدأت مسار إصلاح اقتصادي في منتهى القسوة، وما أنجحه هو تحمل الشعب المصري.

وأضاف الرئيس السيسي، وفق تصريحات من الخرطوم نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية كانت مهددة منذ 3 سنوات بالدخول في حالة إفلاس.

إقرأ المزيد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير السيسي يصدر تصريحات هامة من الخرطوم

وأوضح الرئيس السيسي في لقاء قادة الفكر والرأي في السودان، المصريون تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادي لتجاوز عقبات ظلت سنوات طويلة، مؤكدا أن الدولة لن تستطيع أي دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون شعبها وتحمله لهذا الإصلاح.

وكان الرئيس المصري قد التقى، اليوم الجمعة، بمقر إقامته في الخرطوم، عددا من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، في ثاني أيام زيارة الرئيس للسودان.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غزة تشتعل بالمظاهرات والمواجهات.. مسيرة جديدة ضمن مسيرات العودة تحت شعار: لن تمر المؤامرة على حساب