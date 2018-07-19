الرئيس الصيني يبدأ زيارة تاريخية للإمارات

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إلى أبوظبي في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس صيني إلى الإمارات العربية المتحدة منذ 29 عاما.

واعتبر الرئيس الصيني، في مقال تحت عنوان "يدا بيد.. نحو مستقبل أفضل"، عشية زيارته إلى الإمارات، أن دولة الإمارات تمثل واحة التنمية في العالم العربي، معربا عن قناعته التامة بأن بكين وأبوظبي ستفتحان فصلا جديدا من التعاون المشترك لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل البلدين المشترك.

تجمع الامارات والصين إهتمامات عديدة تشمل السلام والإستقرار و التنمية والإستثمار والإستعداد للمستقبل، علاقتنا الراسخة وشراكتنا القادمة تأتي استجابة للمتغيرات ومتطلبات التنمية في كلا البلدين، ثقتنا في رؤية الرئيس شي و البناء على زيارته التاريخية محطة رئيسية لتحقيق أهدافنا المشتركة. pic.twitter.com/VPBXPCHHiH — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 19 июля 2018 г.

وأضاف أن الصين والإمارات شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.

محمد بن زايد: سعداء بزيارة الصديق العزيز معالي شي جين بينغ الرئيس الصيني الى الامارات .. زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورا وإزدهارا.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/bbFfuUHvxy — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 19 июля 2018 г.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الرئيس الصيني، سيبحث خلال الزيارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

كما ستشمل زيارة الرئيس الصيني العديد من اللقاءات رفيعة المستوى، تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات، من خلال مجموعة من الزيارات والندوات الثقافية والسياسية.

وكان في استقبال الرئيس الصيني لدى وصوله العاصمة الإماراتية، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: وكالات