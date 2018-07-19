الصدر: مطالب المتظاهرين أولى من تشكيل الحكومة

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأييده التام لمطالب المحتجين على الفساد بالبلاد، وطالب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة بتعليق الحوار لحين تلبية مطالب المتظاهرين.

وكتب الصدر، اليوم الخميس، تغريدة على حسابه في "تويتر": "على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة".

وشدد على ضرورة "تشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها".

وكان الصدر زعيم "تحالف سائرون" الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة، قد دعا الكتل السياسية إلى قطع حواراتها حول تشكيل الحكومة مع الولايات المتحدة والجوار، في إشارة إلى إيران، مشددًا على أن هذا الأمر شأن عراقي.

وأكد الزعيم الشيعي العراقي، أن تشكيل التحالفات بين الكتل الفائزة في الانتخابات تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة هو أمر بيد العراقيين وحدهم، داعيًا الكتل السياسية إلى قطع حواراتها مع واشنطن وطهران حول ذلك. وأبدى الصدر استعداده للتعاون لتشكيل تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، ونصح جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن التحالفات الطائفية والعرقية المقيتة.

واندلعت احتجاجات شعبية اجتاحت محافظات وسط وجنوب العراق للمطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

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المصدر: مواقع وصحف عراقية