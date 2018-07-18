انفجارات في كركوك ووقوع إصابات

أعلنت مصادر أمنية عراقية عن إصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك شمالي العراق.

ونقل موقع قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني قوله إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بغداد، وسط كركوك، انفجرت، مساء اليوم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".

وفي وقت لاحق كشف مصدر أمني في محافظة كركوك لـ "السومرية"، أنه وقعت في المحافظة 5 انفجارات، حيث قام أشخاص يستقلون سيارتين بـ "رمي قنابل محلية الصنع في شارع طريق بغداد بالقرب من الإدارة المحلية وموقعين آخرين، إضافة إلى عبوة صوتية في منطقة الحرية وأخرى في شارع مستشفى الأطفال".

وأضاف المصدر أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في وسط كركوك.

المصدر: السومرية