لندن تنصر القذافي الابن على خصومه

نقلت وسائل إعلام ليبية تأكيد جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية صحة شهادة الدكتوراه التي منحت لسيف الإسلام معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل عام 2008.

وأفاد موقع "بوابة إفريقيا" بأن فرق جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أقرت بقانونية شهادة الدكتوراه الممنوحة له من قبل هذه المؤسسة الجامعية البريطانية.

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ونقل الموقع عن رسالة وجهها كيفن هاينز، عضو الفريق القانوني إلى كريم خان، محامي سيف الإسلام، أن الشهادة سليمة، وأن نجل القذافي يستطيع الاحتفاظ بها لأنها مستحقة ولا يجوز سحبها.

ولفت المصدر إلى أن أحد أعضاء مجلس النواب الليبي ويدعى أبو بكر بعيرة، كان اتهم سيف الإسلام بأنه جند أكاديميين ليبيين، لكتابة الأطروحة التي نال بها درجة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد، مطالبا هذه المؤسسة الجامعية البريطانية بـ"تجريده منها".

المصدر: بوابة إفريقيا