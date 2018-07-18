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دخول حافلات إلى الفوعة وكفريا في سوريا بانتظار تنفيذ اتفاق إجلاء سكانهما

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دخول حافلات إلى الفوعة وكفريا في سوريا بانتظار تنفيذ اتفاق إجلاء سكانهما
AFP OMAR HAJ KADOUR
كفرايا (أرشيف)
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أفادت مراسلتنا في سوريا باكتمال دخول الدفعة الأولى من الحافلات والبالغ عددها 60 حافلة، إلى الفوعة وكفريا المحاصرتين، وذلك ضمن اتفاق على إجلاء أهالي البلدتين.

وذكرت المراسلة، أن الحافلات دخلت عن طريق معبر الصواغية، وأن الدفعة الثانية اجتازت معبر العيس في ريف حلب الجنوبي باتجاه البلدتين.

Mohammad Zannoba

Mohammad Zannoba

وكانت السلطات السورية توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة، يتيح مغادرة أهالي البلدتين المحاصرتين منذ العام 2015، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، إضافة إلى إخراج القسم المتبقي من مختطفي بلدة اشتبرق من سجون الجماعات الإرهابية في إدلب، مقابل إخراج 1500 سجين من سجون الدولة السورية باتجاه إدلب أيضا.

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المصدر: RT

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