السلطات السعودية تعدم مواطنا لبنانيا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها نفذت اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام على مواطن لبناني أدين بتهريب المخدرات في المملكة.

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وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن المعدم هو دياب أحمد حمد، موضحا أنه قام بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأضافت الداخلية السعودية: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل... في منطقة تبوك".

وتواجه السعودية انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لممارستها تطبيق عقوبات الإعدام في المملكة، حيث تحتل هذه البلاد المركز الثالث عالميا من حيث معدل عدد المعدمين سنويا، وذلك بعد الصين وإيران.

وتقول منظمة "العفو الدولية" إن السلطات السعودية أعدمت خلال العام 2017 الماضي 146 شخصا، فيما وصل هذا المعدل في 2016 إلى 154 شخصا، وذلك في ارتفاع ملحوظ مقارنة ببداية القرن الحالي.

المصدر: سبق + عكاظ + وكالات