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السلطات السعودية تعدم 5 أشخاص

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية تعدم 5 أشخاص
wikipedia.org/ Jon Rawlinson
الداخلية السعودية
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 جناة متورطين في اختطاف وقتل وافد باكستاني بمحافظة جدة.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن الجاني الأول هو مواطن سعودي أقدم على قتل وافد باكستاني "عمدا وعدوانا"، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات وضربه بعصا على رأسه وسلبه جواله.

وأضافت أن الثاني هو أيضا مواطن سعودي قام بالتخطيط لخطف المجني عليه وضربه بقصد سلب المستودع الذي يقوم بحراسته.

أما الأشخاص الـ3 الآخرون فهم تشاديون ونفذت عقوبة الإعدام بحقهم على خلفية اشتراكهم في ضرب المجني عليه وقيامهم جميعا بنقله وامتهان جثته.

وتواجه السعودية انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لممارستها تطبيق عقوبات الإعدام في المملكة، حيث تحتل هذه البلاد المركز الثالث عالميا من حيث معدل عدد المعدمين سنويا، وذلك بعد الصين وإيران. 

وتقول منظمة "العفو الدولية" إن السلطات السعودية أعدمت خلال العام 2017 الماضي 146 شخصا، فيما وصل هذا المعدل في 2016 إلى 154 شخصا، وذلك في ارتفاع ملحوظ مقارنة ببداية القرن الحالي.

المصدر: واس + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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