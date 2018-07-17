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طائرة كويتية تهبط اضطراريا في الأردن

أخبار العالم العربي

طائرة كويتية تهبط اضطراريا في الأردن
Reuters
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أفادت صحيفة "الغد" الأردنية بأن طائرة مدنية كويتية اضطرت صباح اليوم الثلاثاء، إلى الهبوط بمطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، بسبب عطل في محركها.

وصرح مدير مطار الملك حسين الدولي، بشار أبو رمان، لوسائل إعلام محلية بأن كوادر المطار تعاملت بمنتهى الحرفية مع الطائرة، وهي الآن تحت الصيانة، فيما تم تأمين جميع الركاب في أحد فنادق العقبة.

وفقا لأبو رمان، فقد بلغ عدد المسافرين على متن الطائرة الكويتية 59 شخصا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة الذي يتكون من 7 أفراد، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية التي انطلقت يوم الاثنين، عن مسؤول في العقبة:" أن الطائرة تتبع لطيران الوطنية الكويتية وهبطت اضطراريا في مطار الملك حسين بسلام ودون إصابات".

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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