اليمن.. الحوثيون يعلنون صد زحف سعودي في جيزان وقتلهم ضابطا برتبة نقيب

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" اليمنية، اليوم الأحد، إحباط زحف لقوات الجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن الجيش السعودي نفذ اليوم زحفا مسنودا بغطاء جوي باتجاه مواقع في جيزان​​​.

ووفقاً للقناة، "تمكن مسلحو الجماعة من التصدي للزحف، وتكبيد المهاجمين من العسكريين السعوديين قتلى بينهم ضابط برتبة نقيب".

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، التابعة للجماعة، لوكالة "سبوتنيك" بـ "مقتل 3 عسكريين سعوديين بكمين لمسلحي أنصار الله في موقع قنبورة بجيزان".

وأشار المصدر إلى "استهداف مدفعية أنصار الله تجمعاً عسكرياً سعودياً جنوب وادي المعايين في جيزان، وآخر في مدينة الربوعة بعسير"، لافتاً إلى "قصف مسلحي أنصار الله بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مجازة وقبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير".

وتعلن الجماعة، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.





قوات الرئيس اليمني تسيطر على مناطق بغرب البلاد وتقترب من طريق حرض - الحديدة

بدورها أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، مساء اليوم الأحد، سيطرتها على مناطق في محافظة حجة شمال غربي اليمن، إثر معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن عن رئيس شعبة التوجيه في المنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد الخولاني، قوله إن "الجيش حرر عدداً من المواقع المهمة في وادي حيران وصولاً إلى قرية الخوارية إحدى قرى عزلة بني فاضل بمديرية حيران"​​​.

وأكد العقيد الخولاني أن "قوات الجيش أصبحت على مقربة من الخط الدولي الرابط بين مديرية حرض ومحافظة الحديدة، حيث تبعد عنه مسافة 12 كيلومترا"، وأشار إلى "تكبد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال المعارك التي لاتزال مستمرة".

في الأثناء، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله ان قتلى وجرحى من القوات السودانية سقطوا في كمينين بعبوتين ناسفتين استهدفا آليتين في منفذ الطوال الحدودي بجيزان.

وأضافت أن مسلحي الجماعة دمروا بعبوة ناسفة آلية لقوات الرئيس هادي قرب جبل النار قبالة جيزان، وسط طاقمها بين قتيل وجريح، كما أعطبوا بكمين مدرعة أثناء دخولها في حقل ألغام شمال صحراء مديرية ميدي.

وبوقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر عسكري في محافظة الحديدة وكالة "سبوتنيك"، بأن هجوماً شنته القوات الحكومية المشتركة على مواقع لمسلحي الجماعة شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، تمكنت خلاله من السيطرة على مفرق حيس العدين الاستراتيجي شمال المديرية".

وأكد المصدر "وقوع قتلى وجرحى خلال المعارك التي استمرت ساعات وانتهت بالسيطرة على المفرق الرابط بين محافظتي إب والحديدة".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا عربياً دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.





المصدر: سبوتنيك